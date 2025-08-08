Ria Novosti: Valko-Venäjän presidentti Lukashenka ei asetu ehdolle seuraavissa vaaleissa

AOP Aljaksandr Lukashenka
Viime vaaleissa Lukashenkan kerrottiin saaneen 86,82 prosenttia äänistä. Sergei Sheleg / AOP
Julkaistu 3 minuuttia sitten(Päivitetty minuutti sitten)
Toimittajan kuva
Katariina Kähkönen

katariina.kahkonen@mtv.fi

70-vuotias Aljaksandr Lukashenka on Valko-Venäjän itsevaltaisena johtajana seitsemättä kautta.

Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenka ei aio asettua ehdolle seuraavissa vaaleissa, kertoo venäläinen uutistoimisto Ria Novosti.

70-vuotias Lukashenka on ollut Valko-Venäjän presidenttinä vuodesta 1994 lähtien. Meneillään on hänen seitsemäs kautensa itsevaltaisena johtajana.

Maassa järjestetyt presidentinvaalit ovat olleet näytösluonteisia. Viime vaaleissa hän sai 86,82 prosenttia äänistä. 

Lukashenkalla ei ole ollut todellisia kilpailijoita, koska hänen merkittävät vastustajansa ovat vankilassa tai maanpaossa.

Valko-Venäjä on Venäjän läheinen liittolainen, joka on taloudellisesti ja poliittisesti riippuvainen Venäjästä. Venäjä on tukenut voimakkaasti Lukashenkan hallintoa.

Aiemmin tässä kuussa Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Lukashenka tapasivat toisensa videomateriaalin perusteella lämpimissä tunnelmissa.

1:20imgKreml julkaisi videon, jossa presidentit halaavat silminnähden lämpimissä tunnelmissa.

Lue myös: Kommentti: Synnyin maahan, jota ei kohta ehkä ole – siitä pitävät huolen sekä Putin että länsi

Lisää aiheesta:

Lukashenka aikoo jatkaa Valko-Venäjän presidenttinä – uudet vaalit ensi vuoden alussaValko-Venäjän Lukashenka paljasti tulevaisuuden suunnitelmansaValko-Venäjän pitkäaikainen johtaja Lukashenka lupaa erota yhdellä ehdollaValko-Venäjän diktaattori Lukashenka tapaa Putinin tänään Sotšissa – poistuu maasta ensimmäistä kertaa vilpillisiksi tuomittujen vaalien jälkeenLukashenka venäläismedian haastattelussa: Ehkä olen ollut presidenttinä liian kauanVenäjän pääministeri vierailee Valko-Venäjällä – Venäjä asettuu yhä selkeämmin tukemaan Lukashenkan hallintoa
Valko-VenäjäUlkomaat

Tuoreimmat aiheesta

Valko-Venäjä