Ria Novosti: Valko-Venäjän presidentti Lukashenka ei asetu ehdolle seuraavissa vaaleissa

70-vuotias Aljaksandr Lukashenka on Valko-Venäjän itsevaltaisena johtajana seitsemättä kautta.
Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenka ei aio asettua ehdolle seuraavissa vaaleissa, kertoo venäläinen uutistoimisto Ria Novosti.
70-vuotias Lukashenka on ollut Valko-Venäjän presidenttinä vuodesta 1994 lähtien. Meneillään on hänen seitsemäs kautensa itsevaltaisena johtajana.
Maassa järjestetyt presidentinvaalit ovat olleet näytösluonteisia. Viime vaaleissa hän sai 86,82 prosenttia äänistä.
Lukashenkalla ei ole ollut todellisia kilpailijoita, koska hänen merkittävät vastustajansa ovat vankilassa tai maanpaossa.
Valko-Venäjä on Venäjän läheinen liittolainen, joka on taloudellisesti ja poliittisesti riippuvainen Venäjästä. Venäjä on tukenut voimakkaasti Lukashenkan hallintoa.
Aiemmin tässä kuussa Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Lukashenka tapasivat toisensa videomateriaalin perusteella lämpimissä tunnelmissa.
1:20Kreml julkaisi videon, jossa presidentit halaavat silminnähden lämpimissä tunnelmissa.