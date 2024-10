Valkeakosken murhauhrin perheelle määrättiin 70 000 euroa kärsimyskorvauksia – totuus on kuitenkin toinen: "Omaiset eivät saa euroakaan"

– Tämä johtuu siitä, että meidän lainsäädäntö on muuttunut noin 20 vuotta sitten niin, että vaikka henkirikoksen uhrin läheisille tuomittaisiin kärsimyskorvauksia, Valtiokonttori ei niitä korvaa. Eli jos ja kun tekijä on maksukyvytön, niin omaiset eivät saa euroakaan.

– Keskustelimme tästä jo ennen oikeudenkäyntiä, että vaikka tekijälle määrättäisiin maksettavaksi kärsimyskorvauksia, niin oletettavaa on, että he eivät korvauksia saa. Eihän mikään raha tätä tilannetta korvaa eikä tässä ole kysymys rahasta. Haluan oikaista sitä, että kun julkisuudessa on kirjoiteltu, että omaiset saisivat tästä jotain kymmenien tuhansien eurojen korvauksia, niin se ei pidä paikkaansa, Pilviö sanoo.