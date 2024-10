Valkeakoskella murhatun Vendin perhe kiittää saamastaan tuesta: "Tämä asia on koskettanut suurta yleisöä"

– Asia on sen kaltainen heille, että sitä on ihan mahdotonta ulkopuolisen edes sanoin kuvailla. Tapahtunut on aiheuttanut valtavaa inhimillistä järkytystä, omaisten asianajaja Minna Pilviö kertoo Rikospaikan haastattelussa.

Valkeakosken teinisurma on järkyttänyt ja koskettanut ihmisiä ympäri Suomea. Tapaus on myös ollut paljon julkisuudessa, joka on osaltaan kuormittanut uhrin läheisiä. Massiivisella julkisuudella on ollut kuitenkin myös kääntöpuoli, sillä omaiset ja läheiset ovat saaneet paljon tukea myös tuntemattomilta ihmisiltä.

– Selvästi tämä asia on koskettanut tosi suurta yleisöä, joten omaiset ovat saaneet paljon tukea. Heidän puolestaan haluan välittää kiitokset erityisesti poliisille tässä asiassa ja tämän jutun tutkijoille, ja ihan kaikille tätä perhettä auttaneille, Pilviö sanoo.

– Mediajulkisuus on raskasta ja tuo tähän oman lisän sekä kuormittaa, koska asia on niin paljon ja toistuvasti esillä. Toisaalta tässä on tullut esiin suuren yleisön tuki heille. He ovat kokeneet sen tuen arvokkaaksi tässä tilanteessa, asianajaja kiittää.

Omaisten syyte menestyi

Tytön omaisten auttamiseksi on järjestetty myös pienkeräys sosiaalisessa mediassa. Keräyksen laittoivat alulle uhrin täti ja perheen ystävät.

15-vuotiaan tytön perhe ajoi oikeudessa murhasyytettä, kun syyttäjä vaati tekijälle rangaistusta vain taposta. Omaisten syyte menestyi ja Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi 19-vuotiaan Tuomas Sakari Matias Salmisen murhasta ja törkeästä lapsenraiskauksesta elinkautiseen vankeusrangaistukseen.

Omaisille oli suuri helpotus ja yllätyskin, että oikeus tuomitsi tekijän murhasta heidän vaatimuksensa mukaisesti. Juttu etenee kuitenkin vielä hovioikeuteen, koska puolustus ilmoitti heti tuomion jälkeen olevansa tyytymätön ratkaisuun.