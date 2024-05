Egyptiläismedia: Myös Hamas palannut neuvottelupöytään

Myös Hamasin delegaatio on saapunut Kairoon jatkamaan aseleponeuvotteluja, kertoo egyptiläismedia Al-Qahera Haaretzin mukaan. Israelin delegaation kerrottiin jo aiemmin palanneen Kairoon.

Paikalla ovat myös Yhdysvaltojen sekä Qatarin edustajat.



Aiemmin on kerrottu, ettei Israel suhtaudu suopeasti viimeisimpään ehdotukseen, jonka äärijärjestö Hamas on hyväksynyt.



AFP:n mukaan Hamas on varoittanut neuvottelujen olevan Israelille viimeinen tilaisuus saada panttivangit vapautettua.



Aseleponeuvottelujen jatkon pelättiin vaarantuneen lopullisesti, kun Israelin panssarivaunut vyöryivät Rafahiin varhain tänä aamuna.