Israelin delegaatio palannut Egyptiin jatkamaan neuvotteluita

Israelin delegaatio on palannut Egyptiin jatkamaan aseleponeuvotteluja, kertoo israelilaislehti Haaretz.



Aiemmin on kerrottu, ettei Israel ole suhtautunut suopeasti viimeisimpään ehdotukseen, jonka äärijärjestö Hamas sanoo hyväksyneensä.



Hamas sanoo neuvottelujen olevan Israelille viimeinen tilaisuus saada panttivangit vapautettua, kertoi uutistoimisto AFP.



Aseleponeuvottelujen jatkon pelättiin vaarantuneen, kun Israelin panssarivaunut vyöryivät Rafahiin varhain tänä aamuna.



Israelin asevoimat sanoo ottaneensa Rafahin rajanylityspaikan Gazan puoleisen osan toiminnan haltuunsa.



Järjestöjen mukaan Israel on operaationsa alettua estänyt avustusten pääsyn Gazaan.