Hamasin delegaation on tarkoitus keskustella Egyptin ja Qatarin viranomaisten kanssa myös palestiinalaisalueiden tulevaisuudesta.

Äärijärjestö Hamasin delegaation sekä Egyptin ja Qatarin viranomaisten on tarkoitus tavata tänään Kairossa ja keskustella Gazan aselevon jatkosta, neuvotteluja lähellä oleva lähde kertoo uutistoimisto AFP:lle.

Lähteen mukaan Hamasin delegaatio käy keskusteluja Israelin sunnuntaina tekemistä ilmaiskuista. Israel teki iskuja Gazaan sen jälkeen, kun se oli syyttänyt Hamasia aseleposopimuksen rikkomisesta. Gazan viranomaisten mukaan iskuissa kuoli lähes 50 ihmistä.