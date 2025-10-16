Valioliigassa pelaavan Crystal Palacen ranskalaistähti Jean-Philippe Mateta on ajautunut erikoisen sanasodan keskelle entisen joukkuetoverinsa Wilfried Zahan kanssa.

Selkkaus sai alkunsa, kun väkevästi Crystal Palacessa esiintynyt Mateta sai ensimmäistä kertaa kutsun Ranskan maajoukkueeseen. Hiljattain päättyneen maajoukkuetauon yhteydessä Mateta kertoi kokeneensa aiemmin joukkuetovereidensa vähättelyä omista maajoukkueunelmistaan.

– Crystal Palace -urani alussa, kun en vielä saanut peliaikaa, puhuin Ranskan maajoukkueesta pukukopissa ja joukkuetoverini kuten Wilfried Zaha nauroivat. He sanoivat, että olin hullu ajatellessani Ranskan maajoukkuetta, kun en edes pelannut Crystal Palacessa, Mateta sanoi L’Equipelle.

Matetan mediakommentit on saanut entisen Crystal Palace -tähden ja tätä nykyä MLS:ssä pelanneen Zahan tulistumaan.

– Pääni on tulossa. Minun on avattava tätä Mateta-tilannetta, koska hän ei halua, Zaha vaahtoaa julkaisemallaan videolla.

Zaha muistaa Matetan nostaman keskustelun, mutta kertoo kyseen olleen joukkuetovereiden välisestä vitsailusta.

– Keskustelussa oli mukana 10 pelaajaa ja nauroimme ystävinä, mutta se oli vitsailua. Sanoimme, että se olisi vaikeaa varsinkin, kun Karim Benzeman kaltaiset pelaajat pelasivat samalla pelipaikalla, Zaha avaa.

– Mutta emme koskaan sanoneet, että hän ei koskaan tulisi pääsemään maajoukkueeseen.

Zaha ei ymmärrä, miksi Mateta nosti esiin vain hänen nimensä.

– En ymmärrä. Miksi hän sanoi nimeni, kun paikalla oli kymmenen ihmistä? Senkö takia, koska Zaha on tunnetuin nimi? Zaha kummastelee.

– En ole koskaan saanut kenenkään oloa tuntumaan paskalta. En ole koskaan kiusannut ketään tai sanonut mitään, että joku ei pärjäisi täällä tai pärjäisi ollenkaan tai mitään sellaista. On kuvottavaa, kun joku, jota pidit ystävänäsi, tekee niin.