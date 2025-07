Valioliigan seurapomo järkyttyi Uefan päätöksestä – "Epäoikeudenmukaista"

Valioliigassa pelaavan Crystal Palacen puheenjohtaja Steve Parish on järkyttynyt Euroopan jalkapalloliiton Uefan päätöksestä sulkea lontoolaisseura Eurooppa-liigasta.

Uefa ilmoitti perjantaina sulkeneensa Crystal Palacen Eurooppa-liigasta, vaikka seura lunasti paikkansa voitettuaan päättyneellä kaudella FA Cupin. Eurooppa-liigan sijaan Crystal Palace pelaa ensi kaudella Konferenssiliigassa.

Päätöksen syyt juontavat juurensa Crystal Palacen entiseen omistajaan John Textoriin, joka on ranskalaisseura Lyonin pääomistaja. Myös Lyon lunasti kauden päätteeksi paikkansa Eurooppa-liigaan.

Lue myös: Valioliigaseura heitettiin pihalle

Uefan sääntöjen mukaan saman omistajan alaiset seurat eivät voi kilpailla samassa sarjassa. Textor myi tästä syystä osuutensa Crystal Palacesta kesäkuussa.

Uefan sääntöjen mukaan määräaika useamman seuran omistajuuden uudelleenjärjestelyistä seuraavaa kautta ajatellen oli 1. maaliskuuta, mikä ei tässä tapauksessa toteutunut.

Crystal Palacen puheenjohtaja Steve Parish järkyttyi Uefan päätöksestä.

– Olemme järkyttyneitä. Tämä on huono päivä jalkapallolle. Tämä on kauhean epäoikeudenmukaista. Kukaan ei halua nähdä tällaista – edes Uefa. Meidät on suljettu Eurooppa-liigasta naurettavimmasta syystä, Parish tylyttää Sky Sportsille.

Parishin mukaan Crystal Palace aikoo valittaa Uefan päätöksestä Kansainväliseen urheilutuomioistuimeen (CAS). Parish korostaa, ettei Textor ollut missään vaiheessa omistajuutensa aikana päättävässä asemassa Crystal Palacessa.

– Kaikki tietävät, että John tai kukaan Eagle Footballin (Textorin omistama firma) jäsen ei ollut päättävässä asemassa Crystal Palacessa, Parish korostaa.