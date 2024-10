Harri Heliövaara tennisfinaaliin – tarjolla muhkea rahapotti

Heliövaara ja Peers pelasivat alkuvuoden parina maaliskuuhun asti, ja Peers on myös Henri Kontisen entinen pelikaveri.

Pattenin kanssa Heliövaara on pelannut huhtikuusta asti, ja yhteistyö on ollut onnistunutta. Kaksikko voitti heinäkuussa Wimbledonin turnauksen. ATP-kiertueella he ovat juhlineet voittoja huhtikuussa Marrakechissa ja toukokuussa Lyonissa.