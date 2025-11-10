Harri Heliövaara ja Henry Patten aloittivat varmalla voitolla tenniksen miesten ATP-lopputurnauksen Torinossa Italiassa maanantaina.

Suomalais-brittiläinen pari hoiteli yhdysvaltalaiset Christian Harrisonin ja Evan Kingin erälukemin 6–4, 6–4.

– Pelasimme fantastisen tennisottelun. Syötimme ja palautimme erinomaisesti. Onnistuimme oikeilla hetkillä palautuksissa ja otimme homman haltuun, Heliövaara hehkutti.

Samainen yhdysvaltalaiskaksikko esti suomalaistähden nousun nelinpelirankingin ykköseksi, kun he voittivat kaksikkojen kohtaamisen kesäkuussa Ranskan avoimissa.

– Yksi tiukka tappio oli heitä vastaan takana tänä vuonna, mutta nyt otimme ison revanssin.

ATP:n lopputurnaus ei etene perinteisen kaavion mukaan, vaan yhteensä kahdeksan paria on jaettu kahteen alkulohkoon. Kunkin lohkon kaksi parasta pääsee välieriin.

Heliövaara ja Patten kohtaavat lohkovaiheessa vielä brittiparin Joe Salisbury/Neal Skupski ja duon Marcelo Arevalo El Salvador/Mate Pavic Kroatia.

Heliövaaran, 36, paras tulos ATP-finaaleista on välieräpaikka vuonna 2022. Tuolloin hän pelasi britti Lloyd Glasspoolin vieressä.