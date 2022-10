Ukrainan puolustusministeriö: Harkovalaisesta kylästä paljastui "mini-Auschwitz"

Kuvat on otettu Pisky-Radkivskin kylässä Harkovan alueella Ukrainan koillisosissa. Löydöksestä uutisoi Newsweek .

Ukrainan puolustusministeriön tietojen mukaan uhreja on esimerkiksi poltettu elävältä. Uhreja on myös kidutettu laittamalla heidän päähänsä kaasunaamio, jonka sisällä on kytevä rätti.