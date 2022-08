Zelenskyi: Ydinvoimalaa suojana käyttävät venäläissotilaat "erikoiskohteeksi"  – MTV seuraa sotaa Ukrainassa

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ilmoitti, että jokainen Zaporizhzhjan ydinvoimalaa ampunut venäläissotilas tai voimalaa suojana käyttävä on jatkossa "erikoiskohde". Hän syyttää Venäjää voimalan käyttämisestä kiristämiseen.

Raporttien mukaan Kreml yrittää saada Venäjän aseteollisuuteen lisää vauhtia, kirjoittaa amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).