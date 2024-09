Väkivallanteot poliisia kohtaan ovat lisääntyneet – "Tällainen auktoriteettien kunnioitus on vähentynyt"

– Ne ovat lisääntyneet ja yleensäkin sellainen haitanteko, poliisin iholle käyminen. Pitkällä aikavälillä se johtuu siitä, että tällainen auktoriteettien kunnioitus on vähentynyt. Tuntuu, että ihmisillä on enemmän oikeuksia eikä mitään velvollisuuksia, Helsingin poliisilaitoksen murharyhmän entinen päällikkö Kari Tolvanen sanoo.

– Poliisien arvostus on ollut Suomessa aina hyvin suuri ja konnienkin kunnioitus poliiseja kohtaan on ollut aika voimakas. Nyt on tullut uusi ryhmä, jolla ei ole sellaisia sääntöjä vaan on piittaamattomuutta ja tunteettomuutta, ja se johtaa sellaiseen tilanteeseen kuin tämä. Kertoo ehkä enemmän tämänhetkisestä tilanteesta, joka yhteiskunnassa vallitsee, kokenut asianajaja Kari Eriksson toteaa.