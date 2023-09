Väkivallan aalto riivaa Ruotsia – MTV Uutiset Tukholmassa: "Eilisiltana löytyi jälleen alaikäisen ruumis"

Esimerkiksi Uppsalan kaupungissa on tapahtunut edeltävän viikon sisällä neljä ampumavälikohtausta, kertoo Ruotsin yleisradio SVT.

Ruotsin poliisi kertoi keskiviikkona tiedotustilaisuudessa, että lapsia on tappouhkauksilla pakotettu ja kiristetty tekemään vakavia rikoksia. Poliisi kuvaa viime viikon väkivallantekojen mittakaavaa ennennäkemättömäksi.

MTV Uutisten toimittaja Kitta Kohonen on Tukholman Västertorpissa ja kertoo Ruotsin viimeisimmästä ampumatapauksesta. Kohonen kertoo, että kyseessä on rauhallinen omakotialue.

Paikalliset asukkaat kertovat MTV Uutisille, että ruumis oli löytynyt pieneltä metsäalueelta. Kohosen mukaan tällä hetkellä ei ole kuitenkaan täyttä selvyyttä, missä tappo on tehty.

– Kyllä näitä nyt kovasti Tukholmassa, Uppsalassa ja muissakin kaupungeissa tapahtuu. Kuolemaan johtaneita ampumisia on täällä Ruotsissa ollut viikon sisään kuusi, Kohonen kertoo.

Kohonen kertoo, että tilanteesta on tullut Ruotsissa valitettavasti arkipäivää. Kohonen kertoo, että Tukholmasta ja Uppsalasta puhuttaessa väkivallan kierteelle löytyy selkeä syy.

– Se on Foxtrot-rikollisjärjestö. Järjestön sisällä on nyt eripuraa, johtohahmot tappelevat siellä keskenään. Esimerkiksi Uppsalassa yhden johtohahmon äiti tapettiin – äidin kotiin mentiin ja hänet tapettiin. Sekin oli jokin kostotoimenpide tai varoitus. Jos ajatellaan jotain rikoskirjallisuutta, niin se on kyllä täällä tällä hetkellä arkipäivää. Hurjia juttuja.