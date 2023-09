Uppsalan kouluissa joukkopako: Vanhemmat eivät uskalla päästää oppilaita kouluun – pelkäävät heidän olevan "kuolemanlistalla"

Uppsalan kaupungissa on tapahtunut kuluneen viikon aikana neljä ampumavälikohtausta. Kahden niistä kerrotaan johtaneen kuolemaan.

Lehtitietojen mukaan väkivalta on kohdistunut Foxtrot-nimiseen rikollisverkostoon liittyvien ihmisten läheisiin.

Poliisipäällikkö Anders Thornberg sanoi keskiviikkoisessa tiedotustilaisuudessa, että lapsia on tappouhkauksilla pakotettu ja kiristetty tekemään vakavia rikoksia.

Poliisin mukaan rikollisverkostojen huipulla olevat toimijat eivät itse osallistu väkivaltaan, vaan hallitsevat sitä etäältä.

Perheitä pakenee maasta jengien pelossa

Upsala Nya Tidningin mukaan monet alueen perheet ovat paenneet maasta jengikonfliktiin liittyvän akuutin uhan takia. Asiasta kirjoittaa myös muun muassa Aftonbladet.

Jotkut vanhemmat ovat kertoneet olevansa huolissaan siitä, että heidän lapsensa saattavat olla niin sanotulla kuolemanlistalla.

– Olen hyvin huolissani pojastani ja hänen ystävistään, koska heillä on tai on ollut yhteyksiä rikolliseen. "Kuolemanluettelossa" on yli 100 ihmistä. Ottaako poliisi yhteyttä heihin tai heidän perheisiinsä, vai miten meidän pitäisi toimia? eräs nainen kirjoitti sanomalehdelle.

Poliisiviranomainen kertoi lehdelle, että yleinen syy rikollisten lähtöön Ruotsista on se, että he pelkäävät joutuvansa ammutuiksi.

– Nyt näemme, miten rikollisten sukulaiset tekevät samaa: lähtevät maasta uhan vuoksi, hän sanoo.

– Se, että rikolliset hyökkäävät sukulaisten kimppuun, on jotain uutta.

Poliisi kertoo saaneensa tietoa, että ainakin yksi perhe on lähtenyt Uppsalasta vastikään. Hän ei osaa sanoa, onko perhe paennut ulkomaille vai Ruotsin sisällä.

– Syynä on todennäköisesti se, että ihmiset tuntevat olonsa turvattomaksi, koska heillä on jonkinlainen yhteys konfliktiin osallistuviin ihmisiin, hän sanoo.

– Meillä on hyvin suuri määrä ihmisiä, joita asia on koskettanut.

Koulut tietoisia tilanteesta

Uppsalan koulupiirin johtaja Olof Oskarsson kertoo koulujen opettajien ja johtajien olevan tietoisia tilanteesta ja yrittävän auttaa huolestuneita vanhempia.

– Tiedämme vanhempien antavan lastensa jäädä kotiin tämän takia. Tilanne on kaikin tavoin hyvin vakava ja kun sillä on tällaisia seurauksia, se on hyvin surullista, hän sanoo.

– Meillä on oma turvallisuusosastomme, joka on yhteydessä poliisiin, mutta myös koulut voivat tarvittaessa ottaa yhteyttä poliisiin. Jos saamme jotain selville, välitämme tiedon eteenpäin. Sen jälkeen on poliisin tehtävä arvioida asia.

Sitä, miten monta oppilasta on lähtenyt Uppsalan kouluista Foxtrot-konfliktiin liittyvien huolien vuoksi, hän ei osaa sanoa.

– Emme pidä tilastoja siitä, miksi oppilaat ovat lähteneet, enkä voi sanoa, ovatko oppilaat lähteneet tästä syystä.