Väitöstutkimus paljasti uusia riskitekijöitä AHDH:n taustalta

ADHD-diagnoosit ovat kasvaneet Suomessa räjähdysmäisesti . Riskitekijöiden tunnistaminen on tärkeää, sillä aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö ADHD on osittain myös yli- ja väärin diagnosoitu .

Oulun yliopisto kertoo tiedotteessaan , että vaikka ADHD on osittain perinnöllinen, viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että ympäristötekijöilläkin on vaikutusta häiriön riskiin ja puhkeamiseen.

Lääketieteen lisensiaatti Jandeh Jallow Oulun yliopistosta osoittaa väitöstutkimuksessaan äidin raskaudenaikaisen stressin ja ei-toivotun raskauden lisäävän mahdollisesti ADHD-oireita lapsella. Lisäksi on mahdollista, että lyhyempi imetyksen kesto lisää oireiden esiintymistä.

Väitöstutkimus tutki raskaudenaikaisia ja varhaislapsuuden ADHD:n riskitekijöitä

Varhaisiin riskitekijöihin tiedetään kuuluvan esimerkiksi keskosuus ja äidin raskaudenaikainen päihteiden käyttö. Lisäksi on joitain tekijöitä, joita on tutkittu vain vähän tai tiedot on ristiriitaisia.