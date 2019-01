Vain kourallinen ihmisiä on nähnyt kongolaisen, erikoisen nisäkkään – lähes myyttisen maineen saanut okapi on kärsinyt maan mukana vuosikymmenien ajan

Raidallista okapia kuvaillaan usein puoliksi seepraksi, puoliksi kirahviksi. Se on niin harvinainen, ettei länsimaissa edes tiedetty siitä ennen 1900-lukua.

Länsimaissa okapia ei tunneta, mutta Kongon demokraatisessa tasavallassa se komeilee savukeaskien ja juomapullojen kyljessä. Se on maalle kuin panda Kiinalle tai kenguru Australialle.

Nyt jäljellä on enää 10 000 yksilöä.

Suojelualue okapeille



Alue on noin kansallispuisto Yellowstonen kokoinen, mutta muuta yhteistä luonnonpuistoilla ei ole. Tämä okapien rauhoitusalue on yksi maailman vaarallisimmista paikoista.

Aseistettu armeija vahtii teitä, laittomat kulta- ja timanttikaivokset kukoistavat ja norsuluun salametsästäjiä on joka puolella. Alueella riehuu myös ebola.

Erikoinen otus



Noin hevosen kokoinen okapi on sukua kirahveille. Okapi pystyy nuolemaan omaa kaulaansa lähes puolimetrisellä kielellään ja sen turkki on samettinen. Yleensä vastasyntyneet eläimet ulostavat 12 tunnin kuluttua syntymästä, mutta okapi pidättää ensimmäistä ulostettaan 60 päivää, jotteivat leopardit haistaisi niitä.

Kaikki tietävät mikä okapi on, mutta suurin osa ei ole koskaan nähnyt sitä.

Lukasin ryhmä onnistui ottamaan okapeja kiinni suojelualueella ja sai ne lisääntymään. Syntyi kolme vasaa, jotka lähetettiin ympäri maailmaa. Suurin osa eläintarhojen okapeista nykyään on näiden kolmen jälkeläisiä.

Salametsästäjiä yhä enemmän

Karl Ruffin vaimo Rosmarie päätti jatkaa aviomiehensä työtä, vaikka Kongon tilanne huononi entisestään. Maassa on noin 80 miljoonaa ihmistä, mutta viimeisin väestönlaskenta oli vuonna 1986. Ruffin mukaan ihmiset alkoivat muuttaa okapien suojelualueelle viljelemään maata, mikä oli huonoksi okapeille.

Valtio palkkasi metsänvartijoita suojelemaan aluetta. Jean Paul Monga on ollut metsänvartijana vuodesta 2001.

– He ovat päättäväisiä. He haluavat norsunluuta ja jos heihin törmää, he ampuvat.