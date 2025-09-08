Helsingin Ullanlinnan henkirikoksen käsittely alkaa hovioikeudessa

Psykiatrimies vaatii päästä uuteen mielentilatutkimukseen.

Helsingin hovioikeudessa alkaa tänään Helsingin Ullanlinnan henkirikoksen käsittely. Aiemmin Helsingin käräjäoikeus tuomitsi psykiatrimiehen elinkautiseen vankeuteen vaimonsa murhasta.

50-vuotias mies vaatii hovioikeudessa murhasyytteen hylkäämistä sekä sitä, että hänet määrättäisiin uuteen mielentilatutkimukseen. Mies sanoo olleensa tekoaikaan psykoosissa.

Miehelle tehtiin ennen käräjätuomiota mielentilatutkimus, jonka mukaan hän oli tekojen aikaan syyntakeinen eli ymmärsi tekonsa. Miehen mukaan tutkimus ei ollut objektiivinen.

Henkirikos tapahtui yöaikaan pariskunnan kotona Helsingin Ullanlinnassa joulukuussa 2022. Käräjäoikeuden mukaan tekoaikaan 48-vuotias mies aiheutti vaimonsa kuoleman lyömällä tätä useita kertoja voimakkaasti päähän jollain esineellä.