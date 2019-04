Vaikka voit kohta maksaa pelkällä sormella tai kasvoillasi, käteinen ja kortit eivät katoa vielä minnekään: "Jokaiseen uuteen maksutapaan mennään turvallisuus edellä"

Maksaminen hoituu kätevästi pelkällä sormella. Sormen verisuonikarttaan perustuva maksutapa on jo koekäytössä Kööpenhaminan kauppakorkeakoulussa. Uusista maksutavoista tämä on ehkä lähimpänä kaupallista läpimurtoa.

Kassattomassa kaupassa maksetaan kasvoilla tai ultraäänellä

Kasvojentunnistukseen perustuvaa maksamista on jo kokeiltu monissa paikoissa ja se on yleistymässä. Periaatteessa riittää, kun ottaa selfien kännykällä ja liittää kuvan luottokorttiin. Kassattomassa kaupassa tuotteet skannataan automaattisesti ja maksaminen hoituu kasvojentunnistuksella tai ultraäänen avulla.

– Ultraäänimaksaminen perustuu ääniteknologiaan. Kassapääte tunnistaa sen äänen, mikä on puhelimessa. Sitten tarvitaan PIN-koodi, jonka ihminen itse tietää. Se on erittäin helppo ja nopea tapa maksaa ja myös turvallinen, koska siinä on aina PIN-koodi mukana, huomauttaa Nordlund.