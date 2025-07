Wimbledonissa farssi – "Varastit pelin minulta"

Wimbledonin automaattinen rajatuomioteknologia joutui ankaran kritiikin kohteeksi sunnuntaina, kun se ryösti selvän pisteen venäläispelaaja Anastasia Pavljutshenkovalta.

Lontoossa järjestettävässä Grand Slam -turnauksessa pelataan nyt ensi kertaa ilman rajatuomareita. Ihmissilmien sijaan tärkeän tehtävän hoitaa elektroninen järjestelmä.

Sunnuntaina turnauksen keskuskentällä nähtiin kohutilanne, kun järjestelmä ryösti ilmiselvän pisteen Anastasia Pavljutshenkovalta neljännesvälieräottelussa brittiläistä Sonay Kartalia vastaan.

Pavljutshenkovalla oli pelipallo 4–4-tilanteessa avauserässä, kun Kartalin lyönti leijaili pitkäksi selvällä marginaalilla. Tästä huolimatta järjestelmä ei reagoinut, mutta Pavljutshenkova lopetti pelaamisen. Sen sijaan systeemistä kuului koneääni "STOP STOP", mikä sai myös ottelun tuomarin Nico Helwerthin hämilleen.

Vaikka televisiokuva osoitti pallon olleen selvästi yli, tuomari päätti pisteen pelattavaksi uudelleen, sillä Hawk-Eye-teknologia ei ollut seurannut palloa.

Lopulta Pavljutshenkova hävisi syöttövuoronsa, mutta voitti erän 7–6 ja ottelun erin 2–0. Hän kiehui kyseisen syöttövuoron jälkeen puoltenvaihdossa.

– Koska hän (Kartal) on paikallinen pelaaja, he voivat sanoa mitä tahansa. Veit minulta pelin. He varastivat pelin minulta. Sinä varastit pelin minulta, Pavljutshenkova huusi tuomari Helwerthille.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Anastasia Pavljutshenkova kävi tilanteesta tiukan keskustelun päätuomarin kanssa.2025 Visionhaus

Turnausjärjestäjät selvittivät myöhemmin, että kyseessä oli operaattorivika, ja tuomari oli toiminut tilanteessa oikein.

Pavljutshenkova kommentoi tapausta voittonsa jälkeen jo hieman rauhallisemmin. Venäläinen olisi halunnut kuulla selvän tuomion siitä, oliko pallo yli vai ei.

– Sen sijaan he vain sanoivat, että piste pelataan uudestaan. Se oli haastavaa, sillä kyseessä oli iso hetki ottelussa.

– Odotin toisenlaista tuomiota. Oletin, että päätuomari olisi voinut tehdä aloitteen tilanteessa. Sen takia hän istuu tuolissa. Hän näki pallon menneen yli, hän kertoi minulle niin ottelun jälkeen. Oletin hänen tekevän niin (tuomitseva pallon yli), mutta hän ei tehnyt, Pavljutshenkova totesi.

Venäläinen vitsaili, kun häneltä kysyttiin, mikä hänen reaktionsa olisi ollut, jos ottelu olisi päättynyt hänen tappioonsa.

– Olisin sanonut vihaavani Wimbledonia, enkä olisi koskaan palannut tänne.

Pavljutshenkova kohtaa puolivälierissä 13. sijoitetun yhdysvaltalaisen Amanda Anisimovan.