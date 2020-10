Korona romahdutti käteisen käytön ja lisäsi lähimaksamista –kätevässä maksutavassa piilee myös ongelmia: "Käsitys saattaa hämärtyä"

Suomen Pankin maksujärjestelmät-osaston päällikön Päivi Heikkisen mukaan suositukset käteisen käytöstä on mennyt perille.

– Jos aikaisemmin keskimäärin kolmasosa päivittäistavarakaupan maksuista maksettiin käteisellä, niin nyt se on pudonnut reiluun 20 prosenttiin.

Sormus ja avaimenperä uusia maksuvälineitä

Nordea on tuonut asiakkailleen uusia lähimaksamisen välineitä. Maksuja voi nyt maksaa lähimaksuna sormuksella, rannekorulla tai avaimenperällä. Esineisiin on asennettu siru, joka on kytketty asiakkaan maksukorttiin. Maksu aktivoituu vasta, kun esine nostetaan aivan lähelle maksupäätettä, ilman PIN-koodin syöttämistä.