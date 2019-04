Näin vapaudut käteisen, kortin ja puhelimen orjuudesta – MTV Uutiset tutustui tulevaisuuden maksutapoihin, muun muassa maksamiseen sormen verisuonilla

Esimerkiksi sormen verisuonimaksaminen lisää maksutapahtuman turvallisuutta, kertoo maksupalveluja ja korttipalveluja tarjoavan Netsin maajohtaja Sirpa Nordlund. Kamera mittaa sormien verisuonikartaston, joka on jokaisella ihmisellä erilainen.

Sormen verisuonimaksaminen on käytössä Tanskassa Kööpenhaminan kauppakorkeakoulussa. Siellä opiskelijat tunnistautuvat sormenpäällä sekä ruokaloissa että kirjastossa. Nordlundin mukaan maksutavan rantautumisessa Suomeen on vielä muutamia mutkia, mutta tekniikka on lupaavaa.