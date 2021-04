Vaihtoautojen räätälöity tuonti kasvaa – ulkomaille valuu jo miljardi euroa vuodessa

Autoja on tuotu ulkomailta aina, mutta kolme vuotta sitten tuonti lähti selvään kasvuun. Tuonti on karkeasti tuplaantunut lyhyessä ajassa. Vuonna 2020 Suomeen tuotiin jo 50 000 käytettyä vaihtoautoa. Niistä 5000 oli pakettiautoja.

– Ennen se oli vähän sellainen huviretki Saksaan ja tuliaisena tuotiin auto. Nyt toiminta on ammattimaistunut ja päämaa juuri nyt on Ruotsi, huomauttaa Autotuojat- ja teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio.

Alkuvuodesta uuden autoliikkeen Joensuuhun perustanut Joni Ahonen korostaa, että toiminta on ammattimaistunut myös lähtömaassa, siellä mistä autoja haetaan.

– Esimerkiksi Saksassa on yrityksiä, jotka ostavat ajoneuvoja puhtaasti ulkomaille myyntiä varten. Siellä on huomattu, että Suomessa ja Itä-Euroopan maissa on kysyntää, Ahonen arvioi.