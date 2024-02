Vahvistus tuli – NHL-pelaajat palaavat olympialaisiin!

Uutisesta kohistiin jo hyvissä ajoin perjantaina ja lopulta se sai sinettinsä, kun NHL-komissaari Gary Bettman kertoi tiedotustilaisuudessa, että NHL-pelaajat saavat kuin saavatkin pelata vuoden 2026 Milanossa ja Cortina d'Ampezzossa järjestettävissä olympialaisissa The Athleticin ja TSN:n toimittajan Chris Johnstonin mukaan. Vuoden 2030 kisaisäntää ei ole vielä valittu.

NHL-pelaajilta on jäänyt useat olympialaiset väliin, koska NHL ei ole päästänyt pelaajiaan olympiaturnaukseen, joka on keskellä NHL-kautta. Esimerkiksi pelaajien vakuutuksista on ollut vääntöä.