Nyt on ihmiskunnan kiinnostavinta aikaa olla elossa, sanoo Piilaaksossa opiskellut Perttu Pölönen – näin nuori keksijä perustelee huikean väitteensä

Teknologia myllertää työn

On yhä enemmän asioita, joissa tekoäly ja teknologia hakkaavat meidät 6-0, joten on keskityttävä ihmisyyden ja inhimillisyyden kohentamisen, hän arvioi.

On mietittävä, mitä teknologia ei tee

– Se pakottaa meitä miettimään syvemmin sitä, mitä teknologia ei voi tehdä. On mietittävä, mikä on ihmiselle niin keskeistä, että vain ihminen voi tämän tehdä, hän sanoo tarmolla, jota edes kävelykadulla vierestä äänekkäästi pörisevät kuorma-autot eivät peitä.

"Halusin, että minua haastetaan ajattelemaan isommin"

– Siellä on värikästä jengiä, koska jokainen on oman alansa ekspertti. Arvo nähdään siinä, että on erilaisia ihmisiä, jotka tulevat yhteen. Yhteistä on draivi ja intohimo, ja kun on intohimoa, olemme kaikki samanlaisia ja kykenemme yhteistyöhön liittyen tulevaisuuden tärkeisiin isoihin harppauksiin.