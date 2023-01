Omistatko lämpöpumpun? Tällä niksillä säästät lämmityskustannuksissa

– Monissa uudisrakennuksissa on esimerkiksi lattialämmitys ja niissä on aika iso määrä betonia, jota lämmitetään. Se varaa lämpöä hyvin, samoin talojen rakenteisiin varastoituu lämpöä.

– Suuresta osasta nykyaikaisia lämpöpumppuja löytyy aikaohjelma, joten niitä voi ohjata toimimaan silloin, kun sähköä on hyvin saatavilla. Yleisesti yöaikaan on enemmän sähköä saatavilla. Silloin kannattaa lämpöpumppu säätää yöksi isommalle ja päiväsaikaan ruuhkaisimpiin tunteihin pienemmälle, Monni kertoo.

Osaan uudemmista lämpöpumpuista on saatavilla pörssisähköohjaus, joka tuo säästöä käyttäjille, joilla on pörssisähkösopimus.

– Sen avulla lämpöpumpun lämmitystoimintoa voidaan ohjata vuorokauden ajankohtaan, jolloin sähkö on edullista ja pois niiltä tunneilta, kun sähkö on kalleinta. Tämä ei ainoastaan ohjaa sähkönkulutusta ajankohtaan, jolloin sähköä on enemmän saatavilla vaan voi tuoda myös käyttäjälleen säästöä lämmityskustannuksissa, kerrotaan Gebwellin tiedotteessa.