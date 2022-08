Tuleva talvi voi tulla mökin lämmittäjälle kalliiksi – näillä ohjeilla voi säästää sähköä mökin kärsimättä

Asiantuntijan mukaan peruslämpö ja mökin kylmilleen jättäminen eivät ole ainoat vaihtoehdot vapaa-ajan asunnon talvehtimisessa. Osassa mökeistä on mahdollista sekä lämmittää että säästää sähkölaskuissa.

Sähkön hinnan raju nousu painaa erityisen paljon niitä suomalaisia, joilla on oman kodin lisäksi vapaa-ajanasunto. Heitä on paljon, sillä Suomessa on yli puoli miljoonaa kesämökkiä.