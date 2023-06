MTV:n testi paljasti autokoulun teoriakokeen kompastuskivet: Näihin kysymyksiin tuli enemmän vääriä kuin oikeita vastauksia

Kävelykatu (TLL 44 §) Kävelykatua pitkin saa moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajaa vain sen varrella olevalle kiinteistölle, jos sinne ei ole muuta ajokelpoista yhteyttä.

Kävelykadun ylittäminen on sallittu myös moottorikäyttöisellä ajoneuvolla.

Kävelykadulla ajettaessa jalankulkijoille on annettava esteetön kulku.

Ajonopeus on sovitettava jalankulun mukaiseksi eikä se saa ylittää 20 km/h.

Pysäyttäminen ja pysäköinti kävelykadulla on kielletty – tosin pysäyttäminen on kuitenkin sallittu liikenne-esteen, väistämisvelvollisuuden noudattamisen tai hätätilanteen vuoksi. Mikäli kävelykadulla on liikennemerkein sallittu huoltoajo, saa ajoneuvon pysäyttää myös huoltoajon vaatimaksi ajaksi.

Kävelykadulta poistuvan on väistettävä muita tienkäyttäjiä.