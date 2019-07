Vääntö EU:n huippupaikoista jatkuu – Eero Heinäluoma uskoo edelleen demareiden kärkiehdokkaan mahdollisuuksiin: "Se on Suomenkin kannalta tärkeää"

Sosiaalidemokraattisen S&D:n johtoryhmään kuuluva Heinäluoma ei usko, että EU-parlamentti hyväksyisi ketään muuta kuin jonkun ryhmien nimeämistä kärkiehdokkaista - ei ainakaan S&D, joka on toiseksi suurin ryhmä. Hänestä Timmermans on kärkiehdokkaista se, jolla on parhaat mahdollisuudet saada tuki sekä päämiesten Eurooppa-neuvostossa että parlamentissa.