Venäjältä täyslaidallinen Suomen rajapäätöksestä – "Osoittaa omaa kykenemättömyyttään"

Venäjän ulkoministeriön tiedotustilaisuudessa keskiviikkona tiedottaja Maria Zaharova luonnehti Suomen päätöstä oudoksi. Zaharova torjui Suomen linjan, jonka mukaan kyse on Venäjän hybridioperaatiosta ja turvapaikanhakijoiden ohjaamisesta rajalle.

– Suomi on aina ylpeillyt koko maailmalle sillä, miten hieno maa se on ja miten se noudattaa kansainvälisiä sopimuksia. Ja nyt se ei ole vastuussa omista sanoistaan. Muut maat eivät toimi näin, mutta se on osa Suomen virallista politiikkaa. Näitä päätöksiä täytyy arvioida hybriditilanteena, hän totesi.