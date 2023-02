Vaalikevät alkoi "taktisesti viisaalla vedolla" ja ratkaisulla, jollaiseen ei Suomessa ole totuttu – MTV:n vaaliohjelmisto julki

Kokoomus on ollut pitkään selkeähkö eduskuntavaalien gallupykkönen, joten muut puolueet eittämättä pyrkivät lähikuukausien aikana nakertamaan Petteri Orpon johtaman puolueen etumatkaa.

Porvaripuolueelle hyvä uutinen on se, että kokoomuksen kannatus ei yleensä paljon laske viime hetken kannatusmittauksista, toteaa Åbo Akademin professori, MTV Uutisten vaaliasiantuntija Kimmo Grönlund. Vielä Orpon ei kannata pääministeripukua kuitenkaan harteilleen sovitella, Grönlund jatkaa.

Vaalikamppailu on alkanut poikkeuksellisesti.

– Nyt on nähty avauksia, joita ei yleensä Suomessa ole nähty eli on suljettu pois perussuomalaisia.

– Kun he tulivat talouslinjaustensa kanssa julki, saapuivat he sammutetuin lyhdyin. SDP ei kerro, mistä leikataan. On selvää, että Suomi elää velaksi ja menoja joudutaan karsimaan.