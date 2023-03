Pöllöraati eduskuntavaalien asetelmista: SDP:ltä "pilipalilupauksia", kokoomus "puristaa mailaa ja hihna huutaa hartsia"

Politiikan asetelmat eivät voisi olla jännittävämmät, kun aikaa kevään eduskuntavaaleihin on enää kuukausi. Ylen tuoreimman kannatuskyselyn perusteella taistelu vaalien kärkipaikasta tulee olemaan äärimmäisen tasainen. Kokoomuksen etumatka on sulanut ja puolueen kannatus oli Ylen gallupissa 20,8 prosenttia. Toisena on SDP (19,9%) ja kolmantena perussuomalaiset (19%).