Oinaan vuosihoroskooppi 2023: Vuosi täynnä rakkautta ja intohimoa

Rakkaus

Oinaiden vuosi on täynnä rakkautta ja intohimoa.

Sinkkuoinaatkin ovat täynnä intohimoa ja energiaa. Tutustut moniin uusiin ihmisiin ja kenties uusiin rakkauksiinkin. Et kuitenkaan välttämättä halua asettua aloillesi kenenkään kanssa ja voit tahtomattasi loukata ihmistä, joka odottaa sinulta jotakin pysyvämpää. Älä anna kenenkään elää siinä uskossa, jollet ole valmis edes tapailemaan, saati seurustelemaan tai sitoutumaan. Toisaalta eihän sitä koskaan tiedä. Kun se oikea tulee vastaan, olet kenties saman tien enemmän kuin valmis vakavaankin suhteeseen.

Perhe ja ystävät

Perhe on aina tukenasi. Toisaalta mitä läheisempiä olette, sitä kuumempina tunteetkin voivat välillänne käydä. Appivanhempienkin kanssa sinulla voi olla ajoittain hieman jännitteitä. Koeta kuitenkin muistaa, kuinka tärkeitä he ovat kumppanillesi ja yritä joustaa sopivissa rajoissa.

Työ ja ura

Vuosi alkaa ammatillisesti oikein hyvin. Sinulla on kaikki mahdollisuudet kasvuun ja menestykseen. Jo kevään aikana voit edetä urallasi. Tavoitteiden saavuttaminen tuntuu helpolta, ja se kasvattaa itseluottamustasi. Sinulle saattaa avautua myös uusia uramahdollisuuksia, sillä taitosi ja motivoituneisuutesi eivät jää huomaamatta.

Etätyöskentelystä on tullut sinulle jo niin totuttu tapa, että sinun voi olla vaikea keskittyä työhön ihmisten keskellä. Toisaalta työkavereiden tapaaminen livenä antaa niin paljon, ettei pienestä epätehokkuudesta ole haittaa.

Jos sinulla on tänä vuonna tavoitteena uuden työpaikan löytäminen, se ei välttämättä ole helppoa, muttei mahdotontakaan. Älä ainakaan piilottele taitojasi, sillä muuten kukaan ei voi tietää mitä kaikkea osaat. Muista, että sinulla on myös harrastusten kautta hankittua osaamista, joka kannattaa työtä hakiessa tuoda esiin.

Raha

Jos sinulla on suunnitelmissa uuden kodin hankkiminen, nyt on aika alkaa katsella ympärille. Suuren hankinnan tekeminen vie yleensä aikaa, mutta koskaan ei voi tietää, miten pian juuri oikea asunto osuu kohdalle. Silloin on rahoituksen hyvä olla valmiiksi selvitettynä.