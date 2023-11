Kirja-arvio: Koronapandemia tuli, näki, voitti, jätti Euroopan ruhjeille ja kiihdytti salaliittoja

Koronavirus on jälleen keskuudessamme. Virus ei luonnon kierrossa tuosta noin vain katoa, minkä ei pitäisi olla yllätys kenellekään.

Lankinen käy läpi pandemiat Italiassa, Espanjassa, Saksassa, Unkarissa, Ruotsissa ja Venäjällä. Hän on tehnyt haastatteluja ja taustatyötä sekä Suomessa että Euroopassa matkustaen.

Mafia tarttui tilaisuuteen

Espanja pysähtyi

Politiikassa Katalonian itsenäisyysliike menetti puhtiaan, muttei ole kadonnut. Poliittisesti jakautuneessa Espanjassa pandemian aikana nosti päätään äärioikeistolainen Vox-puolue, josta on tullut näkyvä voima, ei kuitenkaan niin voimakas kuin äärioikeistosta Italiassa. Siellä pääministerinä hallitsee uusfasististaustaisen Italian Veljet -puolueen Giorgia Meloni .

Salaliitto yhdisti Saksan äärilaitoja

Saksassa pandemia yhdisti politiikan oikeaa ja vasenta äärilaitaa, New Age -väkeä ja liikkumisrajoituksia vastustavaa bilekansaa rokotevastaisiksi ja salaliittoteorioiden levittäjäporukaksi.

Äärioikeistossa nousi AfD:n lisäksi esiin aatealuskasvillisuutta Reichsbürgereistä Querdenker-liikkeeseen. Demokratian vastainen ideologia levitti juuriaan myös asevoimissa ja poliisissa. Saksan politiikan tilasta kertoo, että yksi suurimpia nimiä on vasemmistopuolue Die Linken jättänyt putinisti Sahra Wagenknecht .

Pysyvältä sen sijaan näyttää itäisen ja läntisen Saksan sosioekonominen ja mentaalinen jako. Se on hieman kuin meillä Suomessa niin kutsuttu Pähkinäsaaren rajan linja raha- ja terveysasioissa.

Kyse on Saksan autoteollisuudesta, jolla on Unkarissa paljon tuotantoa. Se tuo mieleen Nokian aseman Suomessa takavuosina.

Unkarista tuli aiempaakin härskimpi

Historiankirjoista kaivettiin uhriutumistarina: Trianonin rauha 1920. Unkari menetti siinä suuria alueita, ja se on ollut unkarilaisten mielestä suuri historiallinen vääryys. Kansallinen psyyke on saatava nostalgisen ehyeksi, on kansallismielisyyden eetos.