Alaikäistä poikaa puukotettiin vatsaan Inkoossa viime viikolla – yksi epäillyistä alle 15-vuotias

− Teräaseella vatsan alueelle aiheutettu vamma on aina hengenvaarallinen. Tässä tapauksessa asianomistajalla on kuitenkin ollut onnea matkassa, ja hän on jo päässyt pois sairaalasta, toteaa tutkintaa johtava rikoskomisario Mats Sjöholm Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselta.