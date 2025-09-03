Rauman epäiltyä 17-vuotiasta puukottajaa esitetään vangittavaksi

Poliisi esittää vangittavaksi 17-vuotiasta nuorta Raumalla tapahtuneesta puukotuksestaAll Over Press
Julkaistu 33 minuuttia sitten
Toimittajan kuva

Jari Peltola

jari.peltola@mtv.fi

Rauman epäiltyä puukottajaa esitetään vangittavaksi.

Lounais-Suomen poliisi kertoo edistyneensä Raumalla varhain lauantaiaamuna tapahtuneen väkivallanteon tutkinnassa. Epäiltyä 17-vuotiasta nuorta vaaditaan vangittavaksi Satakunnan käräjäoikeudessa.

17-vuotiaan pojan epäillään puukottaneen yhtä ihmistä ja yrittäneen puukottaa toista Rauman Kallionkaduilla sijaitsevalla puistoalueella. Molemmat uhrit ovat täysi-ikäisiä.

Poliisi sai epäillyn kiinni tapahtumapaikan läheisyydestä.

17-vuotiasta nuorta epäillään tapon yrityksestä, sekä törkeän pahoinpitelyn yrityksestä.

Poliisin mukaan epäilty on suurelta osin ollut yhteistyöhaluinen.

Poliisi pyytää edelleen jotain tapahtuneesta tietäviä ilmoittamaan tietonsa poliisille sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi

