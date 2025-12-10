Syyttäjä vaatii Latvakankaalle sakkorangaistusta virkavelvollisuuden rikkomisesta.
Syyttäjä vaatii Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin entiselle toimitusjohtajalle Tero Latvakankaalle sakkorangaistusta virkarikoksesta. Asian käsittely alkoi tänään Helsingin käräjäoikeudessa.
Haastehakemuksen mukaan Latvakangas osallistui esteellisenä Valtorissa työskennelleen läheisensä harkinnanvaraista työvapaata koskevan asian käsittelyyn.
Syyttäjä vaatii Latvakankaalle sakkorangaistusta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Syyttäjä on aiemmin kertonut Latvakankaan kiistäneen syyllistyneensä rikokseen.