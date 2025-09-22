Viikonlopun kyberhyökkäys on tunnistettu.
Finavia tiedotti lauantaina laajoista häiriöistä eurooppalaisilla lentoasemilla. Häiriöitä ilmeni perjantaina ja ne koskivat lähtöselvitysten järjestelmiä.
Häiriöt aiheuttivat viivästyksiä lentoliikenteessä. Finavian lentoasemilla tai järjestelmissä ei häiriöitä ole havaittu.
Euroopan Unionin kyberturvallisuuskeskus Enisa tiedottaa, että häiriöt johtuivat verkkohyökkäyksestä.
Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan viranomaiset tutkivat hyökkäystä.
Hakkerit iskivät lähtöselvityspalveluita tarjoavan Collins Aerospace -yhtiön järjestelmään, jonka omistaa RTX. Collins Aerospace on amerikkalainen ilmailu- ja puolustusteknologiayritys, joka on yksi maailman suurimmista ilmailutuotteiden toimittajista.
Häiriöitä ilmeni Lontoon Heathrow'n kentällä, Brysselissä ja Berliinissä.
Maanantaina yli 92 000 matkaajaa odotetaan Berliinin kentälle maanantaina. Kaupungissa järjestettiin viikonloppuna suosittu juoksutapahtuma Berliinin maraton, johon osallistui noin 55 000 kilpailijaa.
Useiden lentojen uskotaan myöhästyvän ja matkustajilta pyydetään malttia ja ymmärrystä.
Collins-yhtiö kertoi varhain maanantaina viimeistelevänsä viimeisiä järjestelmäpäivityksiä, jotta toiminta palautuisi normaaliksi.
Finavian mukaan lentoliikenne on globaalisti linkittynyt ala, jossa yhden lennon myöhästyminen vaikuttaa myös seuraavien lentojen aikatauluihin.
– Lentoyhtiöt informoivat asiakkaitaan mahdollisista lentoihin liittyvistä muutoksista, Finavia kertoo lauantaisessa tiedotteessa.
Juttua korjattu 22.09.2025 kello 11.47. Uutista muokattu Enisan oman oikaisun mukaan. Aiemmin jutussa kerrottiin kyseessä olleen kiristysohjelmahyökkäyksen, vaikka kyseessä oli kyberhyökkäys.