Pahin tilanne on ollut Brysselin lentokentällä, mutta suurin osa lentoliikenteestä on jatkunut tänään.

Euroopan lentokentillä eilen satojen lentojen viivästymisiin ja perumisiin johtaneen kyberhyökkäyksen vaikutukset ovat tuntuneet myös tänään. Suurin osa lentoliikenteestä on kuitenkin jatkunut.

Pahin tilanne on edelleen ollut AFP:n tietojen perusteella Brysselin lentokentällä, jossa melkein viidesosa lennoista on tänään jouduttu perumaan, kaikkiaan 45 päivän yli 250:stä lennosta. Muutkin lennot kentällä ovat myöhästyneet keskimäärin puolesta tunnista puoleentoista tuntiin.

BBC kertoo, että myös Lontoossa ja Dublinissa yritetään yhä korjata teknisiä ongelmia samalla kun lentoliikennettä jatketaan. Lontoossa ja etenkin Dublinissa tilanne on kuitenkin lentokenttien mukaan jotakuinkin normalisoitunut.

Lontoon Heathrow'n lentokentän verkkosivun matkustajatiedotteessa lukee, että yhteistyössä lentoyhtiöiden kanssa valtaosa osa lennoista on saatu toteutettua.

Dublinin lentokenttä ilmoitti X:ssä sunnuntaina, että yli kymmenkunta lentoa on jouduttu perumaan. Lentokentän henkilöstö on tukenut lentoyhtiöitä, jotka ovat vielä kamppailleet teknisten ongelmien kanssa.

Ilmailualan palveluja tarjoava Collins Aerospace -yhtiö vahvisti lauantaina, että kyberhyökkäys kohdistui verkossa toimivaan järjestelmään, mikä johti ongelmiin matkustajien ja matkatavaroiden kirjaamisissa lennoille. Ongelmien takia lentokenttävirkailijat joutuivat tekemään kirjaamiset käsin.

Juttua täydennetty kello 16.47.