S-Pankin verkkosivuilla on häiriöitä. S-Pankki tiedotti asiasta Facebook-sivuillaan tänään iltapäivällä.
Häiriöt johtuvat pankin mukaan palvelunestohyökkäyksestä. S-Pankki pyrkii saamaan palvelunsa takaisin normaaliin käyttöön mahdollisimman pian.
S-Pankki painottaa, että sen asiakkaiden tiedot ja varat ovat turvassa. Pankin korteilla voi maksaa kassoilla normaalisti hyökkäyksestä huolimatta.
S-Pankki pahoittelee tilanteesta aiheutuvaa haittaa.
