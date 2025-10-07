Huijaus käynnistyy yleensä tietojenkalasteluviestillä.

SIM swapping -huijaus on yleistynyt viime vuosina, tiedottaa Itä-Suomen poliisi.

Huijauksessa perinteinen SIM-kortti vaihdetaan rikollisen hallitsemaksi eSIM-liittymäksi.

ESIM on digitaalinen SIM-kortti, joka toimii sitä tukevissa laitteissa perinteisen SIM-kortin tapaisesti, mutta joka ei tarvitse erikseen puhelimeen asennettavaa korttia

Huijaus käynnistyy yleensä tietojenkalasteluviestillä, jolla kerätään henkilötietoja ja pyydetään operaattorilta liittymän aktivointia uudessa laitteessa.

Kun liittymä siirretään, uhrin puhelin menettää verkkoyhteyden ja rikollinen saa puhelinnumerosta tulevat tekstiviestivahvistukset, joita voidaan käyttää esimerkiksi verkkopankkitunnusten ohittamiseen.

Uhrilla voi olla vaikeuksia seurata tapahtumia tai sulkea tilejään, koska hän ei pääse kirjautumaan omiin palveluihinsa. Joissain tapauksissa rikolliset ovat käyttäneet varastettuja tietoja uusien eSIM-liittymien avaamiseen ja tehneet niillä lisää rikoksia.

Mikäli epäilee joutuneensa huijauksen uhriksi, poliisi neuvoo olemaan yhteydessä teleoperaattoriin ja pankkiin, tekemään rikosilmoituksen sekä vaihtamaan salasanat.