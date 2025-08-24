Skuuttionnettomuus Kuopiossa – kaksi loukkaantunutta sairaalaan

Kuopion Saaristokaupungissa tapahtui onnettomuus kevyen liikenteen väylällä.

MTV Uutiset sai tiedon poliisitehtävästä Kuopion Lehtoniementiellä.

Tapahtumapaikalla olleen silminnäkijän mukaan tehtävään osallistui poliisiyksikön lisäksi kaksi lääkäriä ja kaksi ensihoidon työntekijää.

Poliisin tiedotteessa kerrotaan, että sähköpotkulaudalla oli liikkeellä kaksi 15-vuotiasta poikaa.

- Alamäkeä kovaa vauhtia ajaessaan, kuljettaja oli menettänyt ajokin hallinnan ja sähköpotkulauta oli kaatunut, tiedotteessa kerrotaan.

Poliisin mukaan kummallakaan onnettomuudessa loukkaantuneella ei ole hengenvaaraa.

- Kuljettaja loukkaantui tilanteessa vakavasti ja matkustaja lievemmin ja heidät toimitettiin hoidettaviksi Kuopion yliopistolliseen sairaalaan, tiedotteessa kerrotaan.

Poliisi tutkii tapausta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja vammantuottamuksena eikä tiedota asiasta toistaiseksi enempää.

Uutista täsmennetty 24.08.2025 poliisitiedotteen mukaan. Uutisessa aiemmin kerrottiin sähköpotkulautoja olleen osallisena kaksi yhden sijaan.

