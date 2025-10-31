Pikkulapsi loukkaantui autoilijan törmättyä tähän espoolaispihalla.
Espoon keskuksessa on loukkaantunut tänään aamulla kolmevuotias lapsi auton törmättyä tähän, tiedottaa Länsi-Uudenmaan poliisilaitos.
Onnettomuus tapahtui Espoon keskuksessa pihalla.
MTV Uutiset tavoitti tapauksen tutkinnanjohtajan Klaus Geigerin, joka kertoo lapsen loukkaantuneen tilanteessa vakavasti.
– En lähde vammojen laatua kuvaamaan, mutta vakavat vammat, Geiger sanoo.
Kuljettaja ei loukkaantunut.
Poliisi sai tiedon onnettomuudesta noin kello 9.15. Paikalle hälytettiin useita poliisin partioita.
Tapahtumapaikalla olleille tarjotaan tarvittavaa tukea.
Poliisi teki paikalla teknistä tutkintaa ja puhutti paikalla olleita. Länsi-Uudenmaan poliisi jatkaa tarkan tapahtumakulun selvittämistä esitutkinnassa.
Poliisi korostaa tutkinnan olevan alkuvaiheessa, mutta mahdollisia rikosnimikkeitä voivat olla esimerkiksi törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen ja törkeä vammantuottamus.
Päivitys kello 11.31: Artikkelia täydennetty tutkinnanjohtajan kommentilla.
Päivitys kello 11.36: Lisätty lukijan kuva.