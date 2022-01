Uutta tietoa 14-vuotiaan tytön pahoinpitelystä Lahdessa: Teko kesti tuntien ajan yhden epäillyn asunnossa ja pihalla, epäillyt täysi-ikäisiä

Teosta epäillään kolmea lahtelaista henkilöä, jotka ovat entuudestaan toisilleen tuttuja. Rikoksesta epäiltyinä on vangittu 19-vuotiaat mies ja nainen. Yksi 18-vuotias mies on asetettu matkustuskieltoon. Poliisi tutkii tekoa törkeänä ryöstönä ja törkeänä pahoinpitelynä.

– Tyttöön on kohdistettu useita tunteja monenlaista väkivaltaa ja hänelle on tehty erilaisia tekoja. Väkivaltaa on tehty sisällä yhden epäillyn asunnossa ja kerrostalon pihalla Kiveriössä. Kaikki epäillyt ovat osallistuneet pahoinpitelyyn, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Lila Havusela kertoo.