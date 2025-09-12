Suomen väyläverkon korjausvelkaa ei pystytä pitämään aisoissa nykyisellä Väyläviraston rahoituksella. Asiasta kertoo viraston johtava asiantuntija Vesa Männistö Uutissuomalaiselle.
Pelkästään tieverkon kunnossapitoon tarvittaisiin 200–300 miljoonaa euroa lisää vuosittain. Rataverkosta puuttuu vajaat sata miljoonaa.
Korjausvelka kasvoi toissa vuonna alle kolmesta miljardista yli neljään miljardiin euroon yleisen kustannustason nousun myötä. Viime vuonna korjausvelan kasvu saatiin pysäytettyä ensimmäistä kertaa moneen vuoteen hallituksen myöntämän 250 miljoonan euron lisärahoituksen avulla.
Tänä vuonna korjausvelka taas kasvaa, samoin ensi vuonna. Männistö ennustaa Uutissuomalaiselle, että tänä vuonna korjausvelka kasvaa 4,3 miljardiin.
Suomessa on hieman yli 50 000 kilometriä päällystettyjä maanteitä. Niistä noin viidesosa on huonokuntoisia. Esimerkiksi vähäliikenteisillä teillä on korjausvelkaa noin 1,5 miljardia eikä siitä oikein tahdo päästä Männistön mukaan eroon.
Rataverkossa ja vesiväylillä korjausvelan tilanne ei ole aivan yhtä paha kuin tieverkossa.