Uutissuomalainen: Hoitajapula vaikeuttaa vanhusten pääsyä pitkäaikaishoitoon – katso, missä kaupungeissa ongelmia on

Hoitajamitoitus on kirjattu vanhuspalvelulakiin. Tällä hetkellä hoitohenkilökuntaan kuuluvia tulee olla pitkäaikaishoidossa 0,55 yhtä vanhusta kohden. Ensi vuoden alusta vaatimus tiukentuu 0,6 hoitajaan per asukas ja huhtikuussa 2023 alkaen 0,7 hoitajaan per asukas.