Uutisanalyysi: Pääministeriys on Sanna Marinille pitkäaikaisen haaveen täyttymys – halusi jo varhain näkyvälle paikalle ja korkealle politiikassa

Marin yllätti jo vuonna 2012

"Hän kertoi haluavansa näkyvän paikan, koska seuraava tavoite on päästä eduskuntaan ja valtuuston puheenjohtajana saa siihen tarvittavaa näkyvyyttä. Muistan myös hänen sanoneen, että tavoite on olla pääministeri."

"Olin täysin varma, että hän menestyy valtuuston puheenjohtajan tehtävässä. Sannasta näki jo silloin, että hän on älykäs ja kyvykäs poliitikko, josta tullaan kuulemaan vielä."

"Luottamus oli vankka eikä turhaan. Sanna asettui puheenjohtajaksi heti sellaisella varmuudella, että ei kukaan. Ihailu ja arvostus Sannaa kohtaan oli jakamaton koko valtuuston taholta. Joillain on karisma, kaikilla ei."

"Pääministeri tietenkin"



Aamulehti otsikoi haastattelun lauseella "Sanna Marin olisi mieluiten pääministeri". Jutun poliitikko-sivustolleen linkannut Marin kirjoitti haastattelun saatesanoiksi, että "Otsikko tuskin on kovin ajankohtainen, mutta muuten ihan hauska henkilökuva".

"Tavoitteet kannattaa asettaa korkealle"



– Olin kunnianhimoinen alusta asti. Ajattelin, että on pyrittävä eteenpäin, jotta voi vaikuttaa asioihin ja muuttaa maailmaa.

Vuonna 2003 näin ei ollut. Sattumapääministeri-liikanimen saanut Matti Vanhanen nousi tehtävään pitkin hampain, käsijarru päällä. Toki hän sopeutui tehtävään, mutta motivaatioon saattaa vaikuttaa se, kuinka halukas on itse tehtävään.

Loppuun muistutus "sairastumisvaarasta"



– Jo yhden kauden pääministerit ryhtyvät parin vuoden jälkeen elämään muista irrallista "pääministerin elämää". He elävät avustajiensa ympäröimää elämää, usein ilman kritiikkiä ja todellista kontaktia kansan elämään. Asemansa vuoksi he saavat kaiken tarvitsemansa tiedon lähes kaikista asioista, mikä osaltaan lisää kaikkivoipaisuuden tunnetta. Kahden kauden pääministereillä sairastumisvaara on erityisen suuri.