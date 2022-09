Miltä kuulostaisivat opinnot, joiden ajalta saa palkkaa? – Yhä useamman mielestä hyvältä, sillä oppisopimuskoulutuksen suosio kasvaa

Helsingin pelastuslaitoksella oppisopimuskoulutusta on tehty jo vuosien ajan. Kaikki pelastuskoulusta valmistuneet pelastajat nimittäin suorittavat perustason ensihoidon tutkinnon työn lomassa – palkallisella työajalla, tietenkin.

– Lain mukaan ambulanssissa pitää olla tietty terveydenhuollon tutkinto ainakin toisella ambulanssissa olevalla. Helsingissä tämä on ratkaistu niin, että kaikilta löytyy se tutkinto, toteaa palomies-ensihoitaja Aapo Konttinen Helsingin pelastuslaitokselta.

Koulutettua väkeä ambulanssiin tarvitaan, sillä pelastuslaitoksen alueelta lähdettiin viime vuonna ensihoitotehtävälle keskimäärin kahdeksan minuutin välein. Perustason ensihoitajan tutkintoon tähtäävä oppisopimus onkin räätälöity yhdessä Stadin ammattiopiston kanssa täysin pelastuslaitoksen tarpeisiin ja se on mahdollista suorittaa noin vuodessa.

– Oppisopimuskoulutukseen kuuluu kolme harjoittelujaksoa, jotka kestävät kolmesta viikosta kuukauteen. Tämän lisäksi on parikymmentä koulupäivää, Konttinen kertoo.

Entistä joustavammat suorittamistavat vaikuttaneet koulutettavien määrään

Oppisopimuskoulutusten määrä on kasvanut viimeisten vuosien aikana merkittävästi.

– Muutamassa vuodessa koulutettavien määrä on kasvanut 50 tuhannesta 65 tuhanteen. Suurin selittävä tekijä tähän on se, että osaavasta työvoimasta on pulaa, sanoo Suomen Oppisopimusosaajat ry:n puheenjohtaja Virpi Spangar.