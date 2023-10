Alaikäisistä toivotaan nyt helpotusta työvoimapulaan kemian alalla

Kemianteollisuus ry:n ja Ammattiliitto Pron perjantaina esittelemä oppisopimusmalli on tarkoitettu 16–20-vuotiaille nuorille, jotka opiskelevat laboratorioalan ammatillista perustutkintoa.

– Aiemmin teollisuudessa haasteena on ollut se, etteivät alle 18-vuotiaat pääse tuotantoon. Nyt he pääsevät. Toinen on palkkaus. Kun osaaminen karttuu, myös palkka kasvaa, Kemianteollisuuden johtava asiantuntija Anni Siltanen kertoi uudesta mallista STT:lle.