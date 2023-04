Bond-tyttönäkin tunnettu Lea Seydoux tekee uudenlaisen roolin ranskalaisdraamassa – sukupolvensa kansainvälisesti menestyneimpiä ranskalaisia näyttelijöitä

Seydouxiin liittyy glamouria, eikä vain siksi, että hän esitti Madeleine Swannia kahdessa viimeisimmässä Bond -seikkailussa. Hän on työskennellyt mallina ja Louis Vuittonin brändilähettiläänä. Toisaalta hän on ollut viisi kertaa ehdolla Cesareissa, eli Ranskan Jusseissa.

Mia Hansen-Löven Kauniissa aamussa Seydoux näyttelee leskeksi jäänyttä Sandraa, joka on yksinhuoltaja ja ammatiltaan kääntäjä. Sandra huolehtii hermostosairaudesta kärsivästä isästään, joka aika on lopussa. Hän myös rakastuu, melkein vastentahtoisesti.

Ohjaaja kertoo elämästään

Kaunis aamu on jossain määrin ohjaaja-kirjoittajan omaelämäkerrallinen tarina. Hansen-Löve aloitti uuden parisuhteen samaan aikaan kun hänen isänsä sairaus oli loppuvaiheessa. Ristiriita on elokuvan ytimessä.

– Elokuva on esteettisesti sekä tunteellisesti siloittelematon. Se on jotain erityistä Instagramin ja filtterien maailmassa, jossa näyttelijän pitää liian usein miettiä sitä, miltä näyttää.

Bond-rooli jäi arvoitukseksi

Seydoux on sukupolvensa kansainvälisesti menestyneimpiä ranskalaisia näyttelijöitä. Häntä ovat ohjanneet Quentin Tarantino Kunniattomissa paskiaisissa ja Wes Anderson elokuvissaan The Grand Budapest Hotel ja The French Dispatch. Hänellä oli palkkamurhaajan rooli Mission: Impossible – Ghost Protocolissa, jossa esiintyi myös Samuli Edelmann .

Maailmanlaajuisesti Seydoux kuitenkin tunnetaan etenkin Madeleine Swannin roolista Bond-elokuvissa Spectre ja No Time to Die, jonka Seydoux nostaa esimerkiksi sellaisesta elokuvasta, jota tehdessä ohjaajan tavoitteet eivät auenneet. Cary Joji Fukunagan ohjaamassa No Time to Diessä on tunteellinen ja raju loppu.